- La Casa de Papel dévoile sa saison 4

Publié le Vendredi 6 mars 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

La partie 4 de La Casa de Papel débute dans le chaos le plus total : le Professeur pense que Lisbonne a été exécutée, Rio et Tokyo ont fait sauter un char d’assaut et Nairobi est entre la vie et la mort. La bande traverse l’une de ses périodes les plus difficiles, et la découverte d’un ennemi au sein de ses rangs mettra le casse en péril.