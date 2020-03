Relicta, un puzzle game qui vous emmène sur la lune

Publié le Vendredi 6 mars 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

En apesanteur...

Relicta est un puzzle game développé par Mighty Polygon et Koch Media qui sortira sur PC, PS4 et Xbox One dans le courant de l'année.Le jeu vous propose d'incarner un physicien échoué dans une base lunaire. Le but est de jouer avec la gravité et le magnétisme pour résoudre chaque énigme, chaque puzzle... votre but ? Sauver votre fille. Et éventuellement, au passage, l'humanité.Une bande-annonce a été dévoilée :