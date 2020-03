Cloudpunk : un jeu d'aventure cyberpunk

Publié le Vendredi 6 mars 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

A suivre de très près

Cloudpunk vous entraîne dans les rues de Nivalis, cité futuriste que vous parcourez avec votre voiture volante. Vous incarnez une jeune coursière qui travaille pour une entreprise de livraison dont les activités ne sont pas forcément toutes légales...Le jeu, développé par Ion Lands, se veut avant tout narratif, avec de nombreux personnages humains ou androïdes qui croiseront votre route.Le jeu sortira le 23 avril sur Steam et plus tard dans l'année sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.