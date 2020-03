4th Generation Warfare : stratégie et guerre moderne

Publié le Vendredi 6 mars 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Guerre et paix

4th Generation Warfare est un jeu de stratégie et tactique au tour par tour édité par Eversim. Le jeu s'inspire des conflits du XXIème siècle. Vous allez, en tant que dirigeant d'une nation, tenter de créer des alliances avec d'autres pays, tenter de déstabiliser les autres puissances et vos adversaires politiques en utilisant des méthodes telles que l'espionnage, la manipulation des médias, la guerre commerciale, la manipulation de la politique internationale ou encore les cyberattaques.Corruption, assassinat et guerres seront également de la partie. Le profil psychologique, les compétences, l'expérience des personnages sont pris en compte pour le calcul de la réussite de vos choix.Le jeu vient de sortir en accès anticipé, au prix de 19,99 €, sur Steam