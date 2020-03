- En avant, le nouveau film Pixar, est sorti

Publié le Jeudi 5 mars 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Ai confiaaaancccccce...

En avant, le nouveau film de chez Pixar, est sorti hier dans les salles. Un concours de circonstances nous a privé de l'avant-première, mais on est certain que c'est du tout bon quand même. Le film raconte l'histoire de deux frères, des ados elfes, le timide Lightfoot (Tom Holland en v.o.) et son frère aîné, hard-rockeur et branleur, Barley (Chris Pratt en v.o.). Tous deux vont parcourir le monde à la recherche... de la magie. Histoire de voir s'il en reste encore dans ce monde teinté de fantasy.Ce 22ème film d'animation Pixar est réalisé par Dan Scanlon et produit par Kori Rae est inspiré par la relation du réalisateur avec son frère.Un nouvel extrait a été mis en ligne.