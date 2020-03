- Prinny 1•2: Exploded and Reloaded annoncé sur Nintendo Switch !

Publié le Vendredi 6 mars 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Papa pingouin

Edités par NIS America, les jeux Prinny sont tirés de la saga Disgaea. Prinny 1: Can I Really Be the Hero? et Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood! sont sortis respectivement en 2008 et 2010 sur la PSP. Ils débarquent dès cet automne sur la Nintendo Switch, dans une compilation baptisée Prinny 1•2: Exploded and Reloaded. Leurs DLC seront inclus.Il s'agit de jeux d'action-plateformes qui mettent en scène les petits pingouins un peu crétins que l'on croise dans la série Disgaea. Les jeux se veulent rythmés, fun et délirants.Une édition physique spéciale qui comprendra le jeu, la bande-son sur CD, un artbook, une figurine et un poster, sera également mise en vente.