- eFootball PES fête les 25 ans de la série

Publié le Vendredi 6 mars 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Happy Birthday to you, Mister President...

Oliver Kahn (FC Bayern) – Match iconique : 09/02/2002

Karl-Heinz Rummenigge (FC Bayern) – Match iconique : 13/06/1981

Giovane Élber (FC Bayern) – Match iconique : 17/05/2003

Carles Puyol (FC Barcelone) – Match iconique : 17/05/2006

Xavi (FC Barcelona) – Match iconique : 27/05/2009

Andres Iniesta (FC Barcelone) – Match iconique : 06/05/2009

Konami fête les 25 ans de son jeu Pro Evolution Soccer, aujourd'hui appelé eFootball PES. Un changement de nom qui n'est pas le premier, puisque le jeu d'origine s'intitulait J.League Jikkyou Winning Eleven et est sorti le 21 juillet 1995.La campagne de festivités sur le jeu démarre avec les Iconic Moments, qui retrace les plus grands moments du foot. Enfin, certains grands moments... Ainsi, les joueurs pourront trouver une version 1983 de Maradona. Presque ressemblante. Enfin... euh...Bref. D'autres légendes du foot sont prévues comme :Notez aussi que le maillot du 120ème anniversaire du FC Bayern est aussi de la partie.Euh... doit-on préciser que Konami a un partenariat avec le FC Barcelone et le Bayern, ou vous avez compris tout seul ?