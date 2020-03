- DOOM Eternal, un jeu Heavy Metal

Publié le Vendredi 6 mars 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Hell yeah !

DOOM Eternal sort le 20 mars sur PC, PS4 et Xbox One. On vous renvoie vers notre preview du jeu. On vous rappelle au passage qu'il s'agit de la suite directe de DOOM sorti en 2016, qui proposera une campagne solo et divers modes multijoueur, dont le mode Battlemode, dans lequel deux démons et un Slayer devront s'affronter au cours d'un combat asymétrique en 2 contre 1.Une nouvelle vidéo a été dévoilée. Elle revient sur l'enregistrement d'un choeur de Heavy Metal pour la bande-son du jeu... Dans ce choeur, on retrouve Tony Campos (Ministry ; Static X), Sven De Caluwe (Aborted), Linzey Rae (The Anchor) et d'autres encore.C'est sûr, ça va vous changer de ces branquignoles de Jul ou PNL...