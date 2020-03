- Final Fantasy XIV: Shadowbringers, la création

Publié le Vendredi 6 mars 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Les coulisses du développement

Square Enix a lancé une série de carnets des développeurs, dans le but de dévoiler les coulisses de la création de leur jeu Final Fantasy XIV: Shadowbringers.Cet épisode 2 s'arrête sur la création de Norvrandt, ainsi que quelques interviews avec Takeo Suzuki (Art Team Lead), Masato Shida (Background Artist) et Arata Takahashi (Lead Level Designer).Pour le plaisir, et surtout parce qu'on n'avait pas fait de news dessus, on vous a collé l'épisode 1 également.