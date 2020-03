- Horizon Zero Dawn annoncé sur PC pour cet été

Publié le Jeudi 12 mars 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Zero, comme l'intérêt d'un tel portage ?

Sorti il y a trois ans sur PS4, et alors qu'on attend sa suite, Horizon Zero Dawn débarquera sur PC cet été, selon son développeur, Guerilla Games. Il sera accompagné des DLC sortis pour le jeu.Histoire de le ressortir ensuite sur PS5 avant Horizon Zero Dawn 2 ?En tout cas, on reste très dubitatif, comme d'habitude, sur cette mode du portage à tout va, plusieurs années après.Si ça continue, ils vont aussi nous faire des portages de jeux tels que Death Stranding, vous allez voir. Le genre de truc qui mériterait que l'humanité soit frapée par une pandémie en représailles.Enfin bref. La différence, cela dit, c'est qu'Horizon Zero Dawn, au moins, c'était vachement bien