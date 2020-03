(TEST) Trust GXT 488 Forze PS4, un casque avec un bon rapport qualité-prix

Publié le Lundi 30 mars 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Licence officielle

Si vous cherchez un bon petit casque PS4, pas trop cher, plutôt avec des bonnes performances, qui fait bien le job, vous lorgnerez peut-être du côté de chez Trust. Même si pour le coup, "petit" n'est peut-être pas le meilleur adjectif pour le qualifier.Mais quoi qu'il en soit, on vous a testé le Trust GXT 488 Forze.Et on en est plutôt content.La preuve en texte et en images.