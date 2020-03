- Children of Zodiarcs débarquer sur Xbox One et Nintendo Switch

Publié le Lundi 30 mars 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Avec des cannibales

Plug in Digital et Cardboard Utopia viennent de sortir Children of Zodiarcs sur Nintendo Switch et Xbox One. C'est un mélange de RPG et de cartes à jouer, mélangé à du hasard via des tirages de dés.Vous allez découvrir l'histoire de Nahmi et ses amis voleurs qui, infiltrant la demeure d'un noble décandent, tentent de voler une relique.Mais ça ne va pas se passer tout à fait comme ils l'espéraient...Maison piégée dont il va falloir s'échapper, catacombes périlleuses, gardes lancés à leurs trousses, gangs rivaux et, pour la blague, secte cannibale... l'aventure risque d'être très mouvementée.