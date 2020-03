- Sakura Wars : découvrez les combats !

Publié le Lundi 30 mars 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Du sang et des larmes

On vous en a déjà parlé plusieurs fois, on résume à nouveau pour ceux qui ont raté les précédentes news : Le reboot de la série Sakura Wars, série plutôt populaire au Japon, sortira sur PS4 le 28 avril prochain. Il s'agit d'un JRPG qui s'inspire d'univers Steampunk, fantasy et avec quelques soupçons de Mechwarrior.L'histoire se déroule durant l'ère Taishō, période de prospérité et d’optimisme pour le Japon, perturbée par l'invasion d'un démon et ses monstres. Vous allez incarner Seijuro Kamiyama et commander la Brigade des Fleurs pour défendre Tokyo à l'aide de vos machines de combatAu début du jeu, vous allez participer à une sorte de grosse compétition, genre Jeux Olympiques pas repoussés pour cause de Coronavirus, et apprendre alors à combattre.Dans ces jeux, chaque match se fait par équipes de 3, sur trois tours.