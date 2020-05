Mortal Kombat 11 : Aftermath, la première extension débarque !

Publié le Jeudi 7 mai 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Euh...

La première extension pour Mortal Kombat 11 débarque le 26 mai prochain sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. Cette extension est intitulée Aftermath et comprend trois nouveaux personnages.Fujin, le Dieu du vent, protecteur du royaume Terre et Sheeva, mi-humaine/mi-dragon aux quatre bras qui appartient aux Shokans, débarquent dans ce nouveau DLC.Alors là, vous me dites que ça fait deux personnages, alors que j'ai dit qu'il en comprenait trois. Oui, bon. C'est que le dernier... en fait... ben... on se demande vraiment ce qu'il vient foutre là...En effet, les développeurs ont décidé d'inclure... Robocop.Voilà voilà. La bonne nouvelle, c'est que Peter Weller, l'acteur des films originaux, prête sa voix au personnage.Au même moment que cette extension, une mise à jour pour tout le monde sera déployée. Elle ajoutera notamment de nouvelles arènes dont l'arène du Bassin d'acide et celle de la Chambre des âmes, les Stage Fatalities, des coups de grâce qui utilisent l'environnement et les Friendships, qui permettent au joueur d'éliminer ses adversaires plus... euh... tendrement...