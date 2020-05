Desperados III : la hache dans ta gueule

Publié le Jeudi 7 mai 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Bud Spencer ?

Prévu pour le 16 juin prochain sur PC, PS4 et Xbox One, Desperados III est, on vous le rappelle, un jeu de stratégie tactique qui se déroule dans une ambiance Western.Vous allez incarner des chasseurs de primes qui devront capturer les desperados recherchés. Tout simplement. Et ça ne sera pas de tout repos.Un nouveau chasseur de primes vient d'être dévoilé et il s'agit d'Hector Mendoza. Un gars qui ne s'embarrasse pas des politesses d'usage...Le bourrin du groupe, quoi.