What Happened, un thriller psychologique

Publié le Jeudi 7 mai 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Dérangeant ?

Développé par le studio polonais Genius Slackers et publié par l'éditeur indépendant Katnappe, What Happened est un thriller psychologique qui débarque sur PC en juillet.Vous allez incarner Stiles, un jeune homme intérieurement torturé et vous allez explorer son esprit rempli de souvenirs horribles, tentant d'appaiser cet homme aux tendances autodestructrices...Ce jeu d'horreur, avec puzzles, vous plongera dans un monde dérangeant et anxiogène.