Hardspace: Shipbreaker, c'est zéro

Publié le Jeudi 7 mai 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Aucune gravité là-dedans

Signé Blackbird Interactive, à qui l'on doit Homeworld: Deserts of Kharak et édité par Focus Home Interactive, Hardspace: Shipbreaker est un jeu dans lequel vous allez jouer un ferrailleur de l'espace.Et qui dit espace, dit que vous allez flotter dans le vide interstellaire. Le zéro gravité aura forcément une influence sur le gameplay et sur vos actions.Bref. Une nouvelle vidéo a été dévoilée pour vous montrer ce gameplay en conditions particulières. Parce que découper des carcasses de vaisseaux en apesanteur, c'est un kiff.Enfin à ce qu'il paraît.