- Pokémon Epée et Bouclier : Une extension débarque !

Publié le Vendredi 5 juin 2020 à 11:00:00 par Riwan Hervouet

Préparez vos boules

Bonne nouvelle pour les fans de capture de bestioles : Nintendo nous propose de continuer l’aventure de Pokémon Epée et Bouclier avec une extension en deux parties : une qui sortira le 17 juin et une autre en automne 2020.Chaque partie proposera aux joueurs et joueuses d’explorer un nouveau lieu, avec : L’Île Solitaire de l’Armure, et Les Terres Enneigés de la Couronne, et de découvrir de nouveaux Pokémon, dont certains selon votre version orignale : Epée ou Bouclier.L’extension proposera également de nouvelles formes Gigamax pour certains Pokémon, de nouvelles tenues et objets.Il est aussi évoqué qu’un nouveau mode coopératif verrait le jour avec la deuxième partie de l’extension, mais pas d’info claire dessus pour l’instant.