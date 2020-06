- F1 2020 dévoile la Deluxe Schumacher Edition

Publié le Vendredi 5 juin 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Un jeu acheté, un panier de légumes offert ?

F1 2020 est toujours prévu pour le 10 juillet prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Une édition Deluxe, spécialement consacrée à Michael Schumacher, avec contenu exclusif à cette version (voitures pilotées par Schumacher) sera également disponible. Elle permettra d'incarner le célèbre skieur dans 4 de ses voitures iconiques : Jordan 191 (1991), Benetton B194 (1994), Benetton B195 (1995) et Ferrari F1-2000 (2000).La première est celle qui a lancé sa carrière. La deuxième, celle avec laquelle il a remporté son premier championnat du monde, la troisième celle avec laquelle il a remporté le deuxième et la dernière, celle avec laquelle il a signé 10 poles et remporté 10 courses.La Ferrari F2004 sera également incluse, à savoir la voiture avec laquelle il a remporté son septième titre. L'occasion de célébrer ce formidable pilote (mais un peu moins formidable skieur).