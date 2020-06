- Kingdom Majestic : la compil pour le 9 juillet

Publié le Vendredi 5 juin 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Royaume à feu et à sang

Initialement prévue pour le 18 juin, la compilation Kingdom Majestic sortira finalement le 9 juillet. Il s'agit de la réunion des deux jeux Kingdom New Lands sorti en 2016 et Kingdom Two Crowns sorti en 2018, ainsi que leurs DLC.Ces jeux de stratégie en Pixel Art vous permettent d'incarner un Roi qui décide d'agrandir son Royaume en attaquant les pays voisins, peuplés de monstres et démons.Outre les combats, vous devrez gérer votre royaume, ses finances, sa prospérité...Le jeu sortira sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.