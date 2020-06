- The Outer Worlds est disponible sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 8 juin 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Et c'est du bon

On a adoré le jeu, donc on vous le conseille forcément sur toutes les plateformes. Dont la Nintendo Switch, puisque cette version vient tout juste de sortir.The Outer Worlds mérite le coup d'oeil si vous aimez les FPS, si vous aimez les jeux à la Fallout, notamment Fallout 3 ou New Vegas, et si vous aimez les univers qui ne se prennent pas au sérieux.D'ailleurs, on vous suggère de retrouver notre test ici