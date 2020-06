- Command & Conquer Remastered Collection est sorti

Publié le Lundi 8 juin 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Souvenirs, souvenirs...

Command & Conquer Remastered Collection vient de sortir sur PC, via Origin et Steam. Développé par EA et plusieurs anciens membres de Westwood Studios aujourd'hui chez Petroglyph Games, Remastered Collection comprend Command & Conquer : Conflit du Tiberium, Command & Conquer Alerte Rouge et leurs trois packs d'extension (Opération survie, Missions Taïga et Missions M.A.D.).Le jeu a également été développé avec l'aide de la communauté des fans qui a fait de nombreux retours sur le jeu.Au menu, 4K, multijoueur repensé, interface optimisée, bande-son remasterisée...