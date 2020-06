Publié le Samedi 6 juin 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

C'est à vous de répondre

A quoi jouez-vous ce week-end ?

C'est le week-end. Alors on s'intéresse, pour une fois, à vous. Non pas que vous êtes particulièrement intéressants, parce que bon, faut pas déconner quand même, mais on s'est dit que c'était le moyen le plus simple de faire une news de plus sans se fouler et en vous laissant la parole.Profitez-en, pour une fois qu'on vous demande votre avis. Donnez-le.