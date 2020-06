(TEST) Beyond Blue (PC, PS4, Xbox One)

Publié le Mardi 16 juin 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Petit plouf

Plonger et aller faire chier les cachalots, même si c'est pour dénoncer les ravages des comportements humains sur les océans et les espèces qui les peuplent, ça reste quand même faire chier les cachalots.Beyond Blue se veut éducatif, destiné à la famille et surtout, porteur d'un message sur la protection des océans. Le but est louable. Sauf que le jeu est loin d'être réussi et surtout, loin d'être intéressant.Moi ça m'a surtout donné envie de bouffer du poisson.