Planet Coaster annoncÃ© sur Xbox Series X et PS5

Publié le Mercredi 17 juin 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

C'est ça, le futur du jeu vidéo ?

Frontier Developments a annoncé la sortie pour la fin de l'année de Planet Coaster: Console Edition sur Xbox Series X et PlayStation 5.Ce jeu de simulation de parcs d’attractions, arrivera sur la nouvelle génération de consoles et permettra de construire et gérer son parc, pièce par pièce, manège par manège...Montagnes russes, boutiques pour gagner encore plus de thunes... vous serez plus créatif que Disneyland, plus attractif que le Parc Astérix, plus sexy que la Foire à la Saucisse.Bon. J'avoue. Sur les nouvelles consoles, on espérait... comment dire... autre chose ?