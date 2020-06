- Disintegration, le nouveau FPS futuriste est disponible

Publié le Mercredi 17 juin 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

A l'aube du 7ème jour

Développé par V1 Interactive, composé par des créateurs de la franchise Halo ou des jeux SOCOM, et édité par Private Division, Disintegration vous envoie sur une planète dont les ressources sont épuisées et la surpopulation a conduit à la chute des civilisations.L'Homme a développé une technologie : l'intégration, qui permet de transférer son cerveau humain dans une machine. Rayonne, une légion militaire, a imposé l'intégration à toute l'humanité et la dirige d'une main de maître. Vous allez jouer Romer Shoal, un pilote rebelle qui se bat contre Rayonne.Le jeu est désormais disponible sur PC, Xbox One et PS4. Le test est imminent.