The Uncertain: Light at the End, l'humanitÃ© dÃ©cimÃ©e par les machines

Publié le Mercredi 17 juin 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Emily et les robots

The Uncertain: Light at the End est un jeu développé par un studio indépendant russe, New Game Order, qui se déroule dans un monde post-apocalytpique dans lequel les humains ont été défoncés par les machines.Vous allez jouer Emily, l'une des dernières humaines libres, alors qu'elle tente de survivre, pourchassée par les robots qui autrefois ont servi l'humanité.Le jeu est présenté lors du Steam Summer Game Festival et propose même une démo . Il sortira à la fin de l'année sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.