Madden NFL 21 : Black Lives Matter vachement

Publié le Mercredi 17 juin 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Ça donne envie de mettre un genou à terre

Madden NFL 21 sortira le 28 août sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. Et avec un peu de chance (enfin, là, on se place du côté des ricains) il fera une petite apparition sur PS5 et Xbox Series X à la sortie des consoles.EA a décidé de mettre l'athlète Lamar Jackson, quaterback des Baltimore Ravens, à la Une du jeu.Un choix qui, a priori, n'a aucun rapport avec l'actuel mouvement de Black Lives Matter, mais qui tombe à point nommé. Et prouve par-là même que le sport, comme le jeu vidéo, n'a de couleur que celle du maillot.C'est beau, ça, hein ? Ça claque comme phrase, nan ?