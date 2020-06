- Warhammer 40,000 : Mechanicus le 17 juillet sur consoles

Publié le Mercredi 17 juin 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

De fer et de feu

Le jeu tactique au tour par tour Warhammer 40,000 : Mechanicus sortira le 17 juillet sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch dans une édition spéciale, comprenant le jeu de base et le DLC Heretek. Seront également inclus la bande-son et un artbook numérique.Il sortira en version numérique et physique en même temps.Une nouvelle vidéo a été dévoilée pour présenter le jeu sur consoles.Pour rappel, dans le jeu, vous allez prendre le contrôle des armées de l'Imperium, l'Adeptus Mechanicus, et gérer des Tech-Priests pour coloniser la planète Silva Tenebris, avancer parmi les tombes étranges dans le seul but d'avoir accès à une technologie inconnue...