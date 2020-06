- Solasta: Crown of the Magister dévoile une nouvelle vidéo et une démo

Publié le Mercredi 17 juin 2020 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Hâte !

Dans le cadre du Steam Summer Games Festival, le studio français Tactical Adventures a sorti une nouvelle démo jouable de leur futur jeu Solasta: Crown of the Magister.Cette démo est à télécharger jusqu'au 22 juin.Pour rappel, il s 'agit d'un RPG tactique inspiré par Baldur's Gate et se basant sur les règles 5.1 de Donjons & Dragons.Une nouvelle vidéo a également été mise en ligne.On attend beaucoup de ce jeu qui nous avait fait une bonne impression lors de la dernière Gamescom . Ne reste plus qu'à nous livrer une date de sortie, pour que l'on sache à partir de quand on pourra se plonger pleinement dans l'aventure.