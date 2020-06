- The Witcher 3: Wild Hunt gratuit sur Gog.com...

Publié le Mercredi 17 juin 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

...si et seulement si...

Alors que le jeu The Witcher 3: Wild Hunt a fêté ses 5 ans, CD Projekt a décidé d'offrir le jeu sur son site de téléchargement légal Gog.Com.Mais il y a un mais, forcément...Vous pouvez obtenir une version gratuite du jeu sur leur lanceur Gog Galaxy 2.0 . Donc il faut pour cela le télécharger. Forcément. Mais surtout, vous pouvez l'obtenir gratuitement... uniquement si vous le possédez sur une autre plateforme. Autrement dit, si vous l'avez déjà sur console ou sur... PC... via Steam par exemple.Gog Galaxy 2.0 se connectera automatiquement (après lui avoir renseigné vos identifiants) à la plateforme sur laquelle vous possédez déjà le jeu (PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC Steam...) et le jeu apparaîtra directement sur le lanceur, vous offrant au passage quelques bonus : bande-son avec 4 morceaux bonus exclusifs, le Comics House of Glass en version numérique et des joeuts en cartons à télécharger...Le jeu est à récupérer jusqu'au 23 juin seulement.