El Hijo : un western-spaghetti original

Petit jeu indépendant développé par Honig Studio, basé en Allemagne, El Hijo raconte l'histoire d'une mère et son fils, agriculteurs dans l'Ouest sauvage des Etats-Unis. Lorsque la ferme familiale est attaquée et brûlée par des bandits, la mère place son fils dans un monastère pour le protéger. C'est ce petit garçon que vous allez jouer. Armé de votre lance-pierre, vous allez d'abord devoir quitter le monastère puis tenter de trouver votre daronne. Entre puzzles, infiltration et action, le jeu, sympathique au demeurant, devrait sortir avant la fin de l'année sur PC. Notez qu'il est présenté comme un jeu non-violent.