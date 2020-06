Othercide : un RPG tactique avec ta soeur

Publié le Jeudi 18 juin 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

C'est mieux qu'avec ta mère

Développé par Lightbulb Crew et édité par Focus Home Interactive, Othercide est un RPG Tactique qui sortira le 28 juillet sur PlayStation 4, Xbox One et PC.Vous allez incarner une guerrière légendaire à la tête d'une armée de Soeurs et vous allez vous dresser contre les Autres, créatures dirigée par Souffrance.Voilà voilà...Ah si, on sait aussi qu'on pourra sacrifier des soeurs pour en soigner d'autres.Bon. La nouvelle bande-annonce vous présente de manière un peu plus claire (quoique...) le jeu. Au moins, vous avez du gameplay et surtout, vous pourrez admirer le style graphique très particulier mais non moins réussi.