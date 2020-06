Assassin’s Creed Origins gratuit ce week-end

Publié le Jeudi 18 juin 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

L'occasion d'en profiter

Faites chauffer la connexion Internet. Ubisoft a décidé d'offrir un week-end gratuit sur Assassin's Creed Origins. Le jeu sera jouable dès demain, jusqu'au dimanche 21 juin.Vous pouvez vous préparer en téléchargeant dès à présent le jeu, pour ne pas perdre une miette de l'expérience et que tout soit prêt demain...Ce week-end gratuit se déroule sur la plateforme de l'éditeur, Uplay . Donc sur PC uniquement. Et on vous rappelle que c'est très drôle de faire ami-ami avec un lion, un hippopotame ou un crocodile, et de le relâcher en pleine rue. C'est d'ailleurs ce qu'il y a de plus drôle à faire, le scénario étant relativement insipide et le personnage, très antipathique.