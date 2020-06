Haven : L'amour est plus fort que tout

Publié le Jeudi 18 juin 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Mais va falloir péter des gueules

Jeu d'aventure et d'action, avec des éléments de RPG, Haven raconte l'histoire de deux amants, Yu et Kay, qui se sont échappés pour pouvoir vivre leur amour librement. Ils débarquent sur une planète oubliée et vont devoir tenter d'y survivre... malgré les créatures hostiles qui la peuplent.Vous allez pouvoir jouer les deux personnages ou faire le jeu en coop. Les combats sont de type tactique, au tour par tour dynamique (sans pause).Le jeu est prévu sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch dans le courant de l'année.