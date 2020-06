The Riftbreaker : une démo pour ce hack'n slash futuriste

Publié le Jeudi 18 juin 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

A essayer

Vous avez jusqu'au 22 juin pour aller essayer la démo de The Riftbreaker, un hack'n slash qui se déroule dans une atmosphère SF, à base de Mechas que vous contrôlerez.Elle est disponible via le Steam Summer Games Festival, sur la page du jeu . Le jeu, justement, est prévu pour une sortie avant la fin de l'année sur... PC, PS4, Xbox One mais aussi PS5 et Xbox Series X.Pour rappel, vous incarnez le premier humain à débuter la colonisation de la planète Galatea 37, dans le but de préparer la venue d'habitants. Vous devrez explorer les lieux, récupérer des ressources, développer votre base, construire de nouveaux bâtiments... et péter la gueule aux créatures qui font rien qu'à vous en empêcher.