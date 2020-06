- Scarlet Nexus, un nouveau JRPG signé Bandai Namco

Publié le Mercredi 17 juin 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Scarlet, sans O'Hara

Développé par Bandai Namco Studios, Scarlet Nexus est un action-RPG nippon dans lequel vous allez incarner Yuito Sumeragi et plonger dans un univers cyberpunk à base de technologies futuristes et pouvoirs psychiques.L'histoire raconte celle des Autres, une nouvelle forme de vie qui a débarqué de l'espace et a attaqué le cerveau de toutes les créatures vivantes, dont les humains. On ne sait pas pour les escargots, cela dit. Mais qui sait...Pour faire face à cette invasion, une brigade spéciale, la BEA a été créée dans la ville de Néo-Himuka. La BEA est composée exclusivement de personnes dotées de capacités extrasensorielles. Et vous êtes l'une de ces personnes.Le jeu sortira sur PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One et PC.