- Remothered: Broken Porcelain, l'horreur débarque en août

Publié le Mercredi 17 juin 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

L'été sera flippant

Vous allez mal terminer les vacances, puisque vous allez mourir de peur. Et crier très très fort. Modus Games et Stormind Games sortiront Remothered: Broken Porcelain le 25 août sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.Il s'agit de la "suite" de Remothered : Tormented Fathers, sorti l'été dernier, même si les deux opus sont totalement indépendants.Le jeu s'inspire des classiques du cinéma tels que Rosemary's Baby, Les Oiseaux ou Psycho, et vous entraîne dans l'auberge Ashmann où une nouvelle héroïne, Jennifer, doit combattre des forces surnaturelles...Les développeurs expliquent avoir appris du premier jeu et amélioré le gameplay, avec également un soin plus particulier sur la narration.Jouez-y la nuit. Et prévoyez des couches.