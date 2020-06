(TEST) Borderlands Legendary Collection (Nintendo Switch)

Publié le Mercredi 17 juin 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Un portage réussi ?

Perso, me balader en slip avec un masque et taper sur tout ce qui bouge, c'est un peu mon quotidien. Autant dire que replonger dans l'univers de Borderlands ne me faisait ni chaud, ni froid, voire quand même un peu frisquet vues les températures actuelles.C'est donc Vincent qui s'y est collé.On lui a donné à tester le portage de la série, ou du moins de deux épisodes de la série, sur Nintendo Switch.Il a aimé. Mais...