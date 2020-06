- SpellBreak, déjà disponible sur PC et PS4, débarque sur Xbox One et Nintendo Switch

Publié le Mercredi 17 juin 2020 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

Mouif ?

RPG de type Battle Royale, Spellbreak est disponible sur PC, via l'Epic Games Store, et sur PS4 également, en bêta fermée pour le moment. Vous pouvez y accéder en achetant des packs spéciaux (entre 50 et 120 €) qui donnent également accès à des bonus spéciaux et équipements spécifiques.Le jeu se déroule dans un univers fantasy.La version finale du jeu sortira avant la fin de l'année. Il vient d'être également officialisé sur Xbox One et Nintendo Switch. Mieux encore : le jeu sera cross-platform. Autrement dit, tous les joueurs, quelle que soit la plateforme sur laquelle ils jouent, pourront s'affronter sur les mêmes serveurs.