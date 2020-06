Haxity : un jeu de cartes cyberpunk

Publié le Jeudi 18 juin 2020 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

En accès anticipé

Jeu de cartes se déroulant dans un monde Cyberpunk, Haxity est développé par Megapop sur PC, via Steam . Il vient d'ailleurs de sortir en accès anticipé pour le prix de 10,79 € (-10% jusqu'au 24 juin).Vous allez construire votre deck, dans le but de faire combattre vos personnages. Vous pouvez soit faire la campagne, et dans ce cas espérer gagner de nouvelles cartes qui vous permettront d'être plus performant, soit jouer contre d'autres joueurs.Une vidéo a été dévoilée.