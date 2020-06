Publié le Jeudi 18 juin 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Joe le Taxi revient

connard

arnaqueur

pourri

Sorti l'année dernière sur PC, le jeu d'aventure et d'enquête Night Call arrive sur Nintendo Switch et Xbox One la semaine prochaine, le 24 juin.Le jeu vous place dans la peau d'untaxi parisien qui va emmener ses clients de l'Arc de Triomphe à la Place de la Concorde en passant par Bastille.Ce jeu d'aventure vous demande, derrière votre volant, de résoudre trois enquêtes dans le but de retrouver un tueur en série. Nous avions testé le jeu, à l'époque, et vous pourrez en apprendre plus en allant y jeter un oeil