Destroy All Humans! s'amuse à tuer des humains

Publié le Jeudi 18 juin 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Et c'est drôle

Vous êtes Cryptosporidium 137, un alien bien décidé à éradiquer l'humanité. Nous sommes dans les années 50, aux USA, et il n'y aura pas de quartier.Le remake de ce classique du jeu d'action-aventure sortira le 28 juillet prochain sur PC, PS4 et Xbox One.Un jeu complètement barré, qui s'offre une nouvelle bande-annonce destinée à vous présenter quelques armes aliens. On a hâte d'y reposer les mains, j'avoue.