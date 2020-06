Street Power Football, le freestyle à l'honneur

Publié le Jeudi 18 juin 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Ambiance otarie avec un ballon

Aux côtés de Sean Garnier, Liv Cooke, Melody Donchet, Andrew Henderson, Raquel Benetti, Daniel Got Hits et JaviFreestyle, qui ont déjà été annoncés, se trouvent certains des meilleurs freestylers : Belgique : Retrouvez le triple champion du monde Freestyler Soufiane Bencok.

Le jeu de foot freestyle, j'ai cité Street Power Football, s'offre une nouvelle bande-annonce et dévoile de nouveaux "ambassadeurs" (un mot pompeux pour dire que des gars et nanas ont filé leur accord, moyennant de la thune, pour figurer dans le jeu).Développé par SFL Interactive, édité par Maximum Games, le jeu vous proposera de créer votre propre footballer, jouer jusqu'à 4 en local ou en ligne. Il y aura six modes de jeu : Dance-like Freestyle, 3v3 Street Power, Trick Shot, Panna, Élimination et le mode histoire « Become King ».Les parties de foot qui s'y dérouleront seront bien évidemment à base de jongles, mouvements délirants et autres figures de style.