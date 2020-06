The Forgotten City : un jeu d'aventure romain sur PC et Xbox One

Publié le Jeudi 18 juin 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Tous en jupette

The Forgotten City est un jeu d'aventure narratif qui se déroule dans la Rome Antique... ou presque. Dans une ville maudite, 26 âmes perdues vivent avec chacune ses envies, ses attentes, ses ressentiments...Si jamais l'une d'entre elle commet un péché, toutes les âmes sont alors condamnées... et tout recommence à zéro. Une bouche temporelle dans laquelle vous allez enquêter, chercher à découvrir les agissements de chacun et surtout, changer les évènements et sauver tout le monde...Un jeu présenté comme "adulte" dans son propos et dans son fonctionnement. Il sortira cet hiver sur PC et Xbox One.