Hardspace: Shipbreaker disponible en accès anticipé

Publié le Jeudi 18 juin 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Elon, si tu nous lis...

On vous en a parlé régulièrement, notamment parce que les développeurs de Blackbird Interactive et l'éditeur Focus Home Interactive ont beaucoup communiqué dessus, mais voilà, Hardspace: Shipbreaker est désormais disponible en accès anticipé.On vous rappelle le pitch : vous êtes un ferrailleur de l'espace et vous découpez des vaisseaux laissés à l'abandon.Youpi.Le jeu est aussi prévu sur PS4 et Xbox One, quand il sortira.