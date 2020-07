- Down the Rabbit Hole : 7 nouvelles traductions disponibles

Publié le Jeudi 9 juillet 2020 à 10:35:00 par Solène Krawczyk

J'ai croisé un lièvre avec une montre, et il m'a parlé japonais...

Suite aux nombreuses requêtes de sa communauté, Cortopia Studios a annoncé l'arrivée d'une mise à jour très attendue pour son jeu VR Down the Rabbit Hole. En effet, les développeurs ont enfin doté le jeu d'une traduction officielle comprenant pas moins de sept langues différentes : japonais, chinois, coréen, portugais brésilien, espagnol latino-américain, italien et français. De quoi satisfaire leur public étranger en plus d'élargir considérablement le spectre de leur future audience.La seconde amélioration très réclamée de cette mise à jour concerne l'inclusion de plusieurs emplacements de sauvegarde différents, ce afin que quiconque puisse jouer sans avoir à écraser la progression de quelqu'un d'autre. Bien sûr, d'autres petits réglages de bugs et légères modifications ont été menés en parallèle afin de rendre le jeu toujours plus agréable.Down the Rabbit Hole vous emmène de l'autre côté du miroir depuis l' Oculus Quest , l' Oculus Rift et le Steam VR Viveport et PSVR recevrons également sous peu sa nouvelle mise à jour.