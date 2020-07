Phil Spencer et le futur de Xbox

Publié le Vendredi 17 juillet 2020 à 11:10:00 par Riwan Hervouet

Phil Spencer vous aime

Phil Spencer, grand patron de Xbox, a publié une lettre adressée à tous les utilisateurs de Xbox ce 16 juillet. La longue lettre parle de nombreux sujets : de la communauté, des joueurs, de la Xbox Series X, de la rétrocompatibilité, etc…La lettre commence donc avec un message d’amour de Phil Spencer envers ses joueurs et joueuses, pour ensuite enchaîner sur de la pub à propos des performances de la nouvelle Xbox. Ensuite avec une pub à propos du Xbox Game Pass qui vous permet de jouer à plus de 100 titres comme vous le souhaitez via un abonnement.Phil Spencer nous annonce une info surprenante : les nouveaux titres des Xbox Games Studios qui sortiront les deux prochaines années seront disponibles sur Xbox One. Pour ainsi ne pas forcer les joueurs à acheter la nouvelle console immédiatement.Concernant la rétrocompatibilité, la Xbox Series X pourra offrir à ses joueurs 4 générations de jeux différentes, avec les jeux Xbox One, sans Kinect, disponibles dès la sortie. Et si vous avez acheté un jeu sur Xbox One et qu’il sort également sur la Series X, vous obtiendrais une version digitale gratuite.Pour tous les joueurs ayant le Game Pass Ultimate, la fusion Game Pass et xCloud se fera sans frais supplémentaires et vous offrira le cloud gaming, donc la possibilité de jouer sur votre portable ou autre.Si vous êtes en possession d’une manette Xbox Elite ou de la manette adaptative, elles seront compatibles avec la nouvelle console.Si vous voulez en savoir plus, vu que je ne pouvais pas tout dire, vous pouvez toujours consulter la lettre ici