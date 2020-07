- Skater XL dévoile les artistes en charge de la bande originale

Publié le Vendredi 17 juillet 2020 à 11:20:00 par Théo Valet

Ça en fait du beau monde

Skater XL est le nouveau jeu de skate (comme son nom l'indique) prévu pour le 28 juillet prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Il sortira un peu plus tard sur Switch. Dans ce jeu, vous plongez dans le monde du skateboard et incarnez des icônes de la discipline telles que Tiago Lemos, Evan Smith, et bien d'autres. Pour être à fond dans l'ambiance, les développeurs ont prévu une liste de 13 artistes en charge de la compostion de la bande originale.On a donc : Modest Mouse, Band of Horses, Getter Interpol, Future Islands, Animal Collective, Silversun Pickups, STARHEADBODY, Built To Spill, Cende, Kratos Himself, The Shivas, Westkust. Pour être honnête je ne les connais pas tous, mais ceux que je connais, tels que Future Islands, promettent vraiment. Si vous n'en connaissez aucun, je ne peux que vous conseiller d'aller écouter.