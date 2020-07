Deathground, un nouveau jeu Survival Horror avec des dinos !

Publié le Lundi 20 juillet 2020 à 11:45:00 par Théo Valet

Faut arrêter de mélanger hommes et dinos

Deathground, c'est le genre de jeu que je veux depuis très longtemps. C'est la collision entre le film Jurassic Park et le jeu Alien Isolation. Vous êtes dans un endroit sauvage, coincé avec des dinosaures qui veulent votre peau. Vous devez survivre et essayer de vous faire extraire par hélicoptère loin de ce cauchemar. Un peu comme dans Alien Isolation, vous aurez des objecitfs à compléter avant d'arriver à cette finalité, ainsi que des retournements de situation. Vous pourez utiliser des objets que vous trouverez dans l'environnement pour vous aider.L'ambiance promet d'être géniale et terrifiante avec des dinosaures emblématiques tels que le Vélociraptor et le T-rex. Ils seront très intelligents et s'adapteront à vos faits et gestes. Vous pourrez jouer en solo ou en coopération avec deux autres joueurs. Il y aura plusieurs personnages disponibles, avec chacun leurs capacités spéciales.Le jeu est pour le moment en développement et un Kickstarter a été lancé ici . Personnellement il est déjà sur ma liste de souhaits et je compte bien garder un oeil dessus. Il sortira sur PC mais il n'y a pas encore de date, donc affaire à suivre.Je vous mets en-dessous la bande-annonce :Et un peu de Gameplay :